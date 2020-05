Belen “smascherata” sui social: tete-a-tete con Elodie

Belen “smascherata” sui social: tet(t)e-a-tet(t)e con Elodie Instagram 1 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo i bagni di sole sul balcone in pieno centro città, nascosti dietro le piante per evitare gli sguardi curiosi dei vicini, Belen si regala qualche serata in musica. Posta sui social le sue esibizioni private a casa di mamma Veronica e papà Gustavo. Ammicca e sorride ammaliando il suo pubblico. Indossa un abito a fiorellini dalla scollatura provocante e dalla spallina maliziosa che – guarda caso – continua a scendere mettendo in mostra una porzione di décolleté. Belen sorride e prosegue intonando deliziose note che fanno impazzire i fan.

Ecco poi comparire in una storia anche Elodie. Lo scambio di cuori sui rispettivi profili e il video di un’amicizia a distanza ravvicinata. Non è la prima volta che le due si fotografano insieme. Abitano entrambe a Milano e si frequentano. In questo periodo di quarantena Belen si è isolata con Stefano De Martino e il figlio Santiago, Elodie con Marracash. Da qualche settimana la Rodriguez è rimasta sola perché Stefano si è trasferito per motivi di lavoro a Napoli. L’amica Elodie è andata a trovarla… In casa di amici niente mascherina?

