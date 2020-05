Belen Rodriguez in bikini fa sognare i follower 1 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Sogna lentamente un sogno tra le mani, fino a quando il sole sorge attraverso la finestra. Ragazzina, non correre più, il tuo tempo è oggi" scrive Belen a descrizione della foto. Ma a sognare (ad occhi aperti) sono i suo fan, rimasti senza fiato davanti a tanta bellezza. "La perfezione", "Non ci sono parole per descrivere la tua sensualità", "Sei pazzesca", sono i commenti che fioccano copiosi.

Non ha bisogno di spiagge caraibiche e mare cristallino: alla Rodriguez basta qualche raggio di sole sul balcone di casa per sfoggiare il suo corpo da urlo. Durante l'isolamento ha preso sul serio la questione tintarella ed ha aprofittato a pieno delle belle giornate milanesi, sfoderando un costume dietro l'altro. Le sue foto in bikini postate in quarantena hanno conquistato i social, ma chi ha apprezzato di più sono stati... i vicini di casa. Come ha raccontato Stefano De Martino, i dirimpettai fanno a gara per godersi lo spettacolo e spiano la sua terrazza con il binocolo, nella speranza di poter godere prossimo siparietto bollente di Belen.

