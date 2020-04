Quarantena sotto il sole: da Belen sul balcone a Cecilia tra i vigneti, sbirciale 

Un bikini rosso bollente e un décolleté prorompente. Il balcone di Belen Rodriguez in centro a Milano si surriscalda e diventa un angolo di paradiso per i follower della caliente argentina. La sorella a chilometri di distanza offre siparietti altrettanto hot. Tra i vigneti di casa Moser prende il sole e mostra scorci caldissimi. Ma non solo, sbircia anche Diletta Leotta, Alena Seredova, Chiara Ferragni…

Sogna di essere a Ibiza circondata dal mare e dal cielo azzurro, ma è costretta a nascondersi tra le fronde verdi del balcone milanese per rilassarsi al sole. Belen Rodriguez sta trascorrendo la quarantena in città con Stefano De Martino e Santiago. Mamma Veronica e papà Gustavo abitano nello stesso palazzo e spesso fanno compagnia al nipotino per concedere un po’ di privacy a Belu e De Martino. Sfoggia un costume rosso fuoco, le curve in bella vista e due gambe chilometriche e sinuose.

A Trento va in scena un altrettanto bollente siparietto in bikini. Cecilia è in isolamento con Ignazio tra le vigne dei Moser. Cucina manicaretti, spacca la legna, ma nel weekend si rilassa sulla sdraio tra sole e coccole. I suoi due pezzi neri sono ad alto tasso erotico e i follower apprezzano.

Anche Alena Seredova a Torino approfitta del sole che splende sulla città per far prendere la tintarella al suo bel pancione. Aspetta una bimba da Alessandro Nasi e trascorre la sua gravidanza in quarantena circondata da tanto amore.

Sole sul balcone accoccolati anche Federica Panicucci e Marco Bacini. “Questi siamo noi oggi pomeriggio, in quarantena, come tutti – scrive la conduttrice tv - Sofia ed io abbiamo cucinato un’altra crostata alle fragole (ed era squisita, l’abbiamo divorata, Mattia soprattutto), abbiamo montato un mobiletto acquistato online (che fatica!), abbiamo giocato a Monopoly (ha vinto Marco Bacini) ma soprattutto siamo stati insieme ed è quello che conta di più”.

Diletta Leotta fa ginnastica sul balcone milanese e mostra una scollatura abbronzata e prorompente, Francesca Sofia Novello posta le gambe nude alla finestra, Francesco Facchinetti è mezzo nudo in giardino a Mariano Comense, mentre Chiara Ferragni si rilassa con un micro top sulle poltrone della terrazza meneghina. Sfoglia la gallery e sbirciali tutti…

