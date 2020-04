Cecilia Rodriguez massaia tra i monti con i Moser

Cucina, stira, fa le pulizie, si dedica al giardinaggio e addirittura spacca la legna. Gli abiti da sera e le mise sexy e succinte hanno lasciato il posto ad abiti comodi e grembiule. Cecilia Rodriguez in isolamento in Trentino con la famiglia Moser mostra ai follower una nuova versione di sé, meno femme fatale e più massaia modello. E i fan apprezzano.

In cucina dimostra abilità insospettabili, e sforna un manicaretto dietro l'altro. Crostate fatte in casa, arrosti, risotti: Cecilia è una cuoca infaticabile e piena di risorse. Su Instagaram condivide i suoi segreti e tutte le ricette, mostrando passo passo cosa bisogna fare per realizzare un piatto perfetto. Poi mostra orgogliosa il risultato del suo lavoro. Accanto a lei c'è Ignazio Moser che gradisce, assaggia tutto e si lecca i baffi.

Finito l'impegno ai fornelli, ci sono altre cose da fare in casa: il bucato, ad esempio. Stende la biancheria, la ritira, poi prende il ferro e prodiga consigli. Stirare e piegare felpe e camicie è un compito che non sfugge alla Rodriguez, perfettamente immedesimata nel suo nuovo ruolo di casalinga perfetta.

Quando c'è da rimboccarsi le maniche, non si tira certo indietro. Con il suocero Francesco Moser prova pure a spaccare a legna, dimostrando anche in questo caso doti nascoste. L'esperimento le riesce alla grande, e lei ci prende gusto: armata di accetta spezza un ciocco dietro l'altro, tra le risate e i complimenti del suo "maestro". Immersa nella natura si dedica alle passeggiate con il cane Aspirina, immersa tra i vigneti della famiglia del suo compagno. Look acqua e sapone, poco trucco e tanta simpatia, la bella Chechu regala una nuova immagine di sé che stupisce e conquista.

