Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser la passione non ha limiti

Sarà un viaggio che resterà indelebile nella memoria e nel cuore di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser . Insieme per la prima volta in Argentina, la coppia si è regalata qualche giorno da sogno alla scoperta della terra d'origine della showgirl. I paesaggi incantevoli del Paese sudamericano sono stati lo scenario ideale in cui dare sfogo alla loro passione incontenibile: sui social non sono mancati scatti di baci bollenti e sguardi infuocati.

Da Buenos Aires alle cascate dell'Iguazu, senza farsi mancare una capatina in Uruguay, Cecilia e Ignazio hanno fatto il pieno di ricordi indimenticabili. Su Instagram si sono mostrati più affiatati che mai, alternando "calienti" scatti di coppia con altri più ironici e scanzonati. "Fino alla fine del mondo, senza nessun dubbio", scrive lei, condividendo un'immagine dolce e romantica. "L'amore, l'amore..." le fa eco lui, pubblicando una foto di loro in costume con le labbra che si toccano. La Rodriguez ha approfittato della vacanza per posare in bikini, mettendo in mostra un fisico perfetto e sfoggiando il suo nuovissimo piercing all'ombelico. Moser è già ripartito per l'Italia, per Chechu invece la vacanza continua...

