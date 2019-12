Cecilia Rodriguez: “In passato sono stata bulimica”

“Mangiavo quantità industriali per saziarmi e dopo mi sentivo male e vomitavo. Non era bulimia vera e propria, ma mangiavo e vomitavo”. Cecilia Rodriguez parla per la prima volta dei disturbi alimentari di cui ha sofferto appena arrivata in Italia e ora superati. “Non mi sono seduta a parlarne con la mia famiglia, forse l'ho raccontato a Ignazio...” aggiunge la sorella di Belen.

“Quando sono arrivata in Italia, volevo fare la modella e sono andata in un'agenzia. Mi hanno detto: ok, ma ci devi lavorare sulla tua immagine, non ci basta la bellezza, devi metterti a dieta, sistemare i denti, andare in palestra, … – racconta la Rodriguez a Lorella Boccia durante la trasmissione “Rivelo” - Mi sono rivolta a un nutrizionista e la dieta mi aveva tolto tutto... però volevo dimagrire in realtà, mettermi in forma per poter lavorare”.

Sono iniziati così i disturbi alimentari. “Era Natale ed eravamo a casa di Fabrizio Corona. Entro nel panico perché mangiamo tanto. Allora vado in bagno, ma... ho difficoltà a vomitare”. La madre, Veronica Cozzani, si rende conto che qualcosa non va. “Per fortuna la testa ce l'ho ancora, così ho capito che non si doveva fare questo, mi son vergognata a dirlo, ma in un mese ne sono uscita e non ho avuto bisogno di cercare aiuto nella famiglia anche se penso che con l'appoggio della famiglia si possano risolvere tante cose”.

