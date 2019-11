Cecilia Rodriguez vuole sposare Ignazio Moser... ma lui non ne vuole sapere

Il sogno nel cassetto di Cecilia Rodriguez ? Convolare a nozze con il suo Ignazio Moser , con cui fa coppia ormai da ben due anni. C'è un solo ostacolo ad impedirle di realizzare il suo desiderio: il fatto che lui, di matrimonio, proprio non ne voglia sentire parlare. "Anche se lui non mi vuole sposare... io continuo ad amarlo, per sempre!" scrive Chechu su Instagram, mandandogli un messaggio inequivocabile.

Insieme sono belli, affiatati e super appassionati. Sui social fioccano le loro foto di coppia stretti in abbracci sensuali, sempre felici e sorridenti. Sono una delle coppie più amate dal pubblico e il loro amore fa scintille. Mancano solo i fiori d'arancio per coronare una storia che sembra una favola. Cecilia è già pronta ad indossare l'abito bianco, ma Ignazio non ha fretta. Lei approfitta di un evento mondano dedicato agli sposi per dichiararsi, lui nelle storie glissa: "L'unico motivo per cui non lo facciamo è che il nostro stylist non ci ha ancora scelto gli abiti." Alla più piccola delle sorelle Rodriguez non resta che aspettare pazientemente, usando tutte le sue armi di seduzione per farlo cedere...

