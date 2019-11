Ignazio Moser seminudo fa ingelosire Cecilia Rodriguez

In mezzo alla neve a torso nudo, con un asciugamano bianco legato in vita, Ignazio Moser fa sognare le follower. Lo scatto che posta su Instagram fa fioccare like e commenti infuocati da parte delle fan, che apprezzano la vista panoramica sul corpo scolpito dell'ex gieffino. I complimenti sono tanti, forse troppi, tanto da far ingelosire Cecilia Rodriguez che interviene sarcastica: "Male, male, male, malissimo...", scrive. Ma anche lei, ne siamo certi, ha apprezzato!