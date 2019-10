Cecilia Rodriguez: "Io e Ignazio facciamo tanto l'amore"

Quando è inziata la storia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser , sotto l'occhio attento del Grande Fratello Vip e di milioni di telespettatori, in pochi avrebbero scommesso su un loro futuro come coppia. E invece eccoli qui, a distanza di due anni, che progettano una vita insieme e sognano di allargare la famiglia, più felici che mai. "Il nostro segreto è fare tanto l'amore", svela la showgirl in un'intervista al "Settimanale Nuovo".

Certo non è solo la chimica sotto le lenzuola a tenerli uniti: "A parte l'intesa fisica c'è anche altro - spiega Cecilia - perché bisogna scendere a compromessi con il proprio compagno e trovare un punto d'incontro in qualsiasi cosa. Occorre anche questo in fondo per capirsi e stare in sintonia".

Hanno tanti impegni, condividono una vita piena e movimentata, amano godere delle piccole cose quotidiane e passare il tempo insieme ai famigliari. Ignazio è legatissimo ai genitori e alle sorelle, e lo stesso si può dire della Rodriguez, follemente innamorata del nipote Santiago: "Lui è adorabile, io lo coccolo, trascorriamo molto tempo insieme", dice. Voglia di maternità? "Sì, desidero avere un bimbo tutto mio", rivela. E visto quello che racconta sulla sua intimità con Moser, dovrebbero essere sulla strada giusta...