Camerino a luci rosse, Cecilia Rodriguez resta in topless

Il siparietto a luci rosse va in scena direttamente dal camerino di un negozio di abbigliamento. Tutta luccicante nel suo blazer di paillettes, Cecilia sfodera per i fotografi le sue armi vincenti e, audace come non mai, scopre il décolleté. Per fortuna che Ignazio, insieme a lei ormai da due anni, conosce bene la sua vena provocatoria e, a quanto pare, non è geloso...