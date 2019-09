Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, passione sotto i riflettori

Accolti come divi in laguna, anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno sfilato su un red carpet da sogno. “Chechu, un po’ indisciplinata come sempre, però per fortuna che c’ero io che l’ho disciplinata un po’ per la storia. Comunque fico fico“. E' stato il commento a caldo di Ignazio che si è presentato elegante e bellissimo con un classico smoking scuro. Ha scelto il total black anche Cecilia con un abito ricercato con tanto di velo scuro a coprire in parte le gambe. La coppia acclamata dai fan non ha smesso di tenersi per mano e scambiarsi coccole. Non è mancato nemmeno un bacio appassionato in passerella sotto una pioggia di flash.