Cecilia Rodriguez vuole diventare mamma: "Sogno un figlio da Ignazio Moser"

Cecilia Rodriguez ha le idee chiare sul suo futuro: "Quello che desidero di più è un figlio da Ignazio Moser ". La showgirl confessa in un'intervista al settimanale Gente i suoi desideri per il nuovo anno, e la sua priorità è diventare mamma. Vorrebbe un bimbo dal suo compagno, con gli occhi del papà e come carattere un mix tra le loro personalità. Intanto, però, si gode la sua love story e programma le vacanze di Natale in Argentina.

A marzo Cecilia compirà 30 anni e per il suo avvenire ha dei progetti concreti. Nozze in vista? Lei stessa non lo esclude: "Talvolta sogno di sposarmi, di fare una grande festa". D'altronde lei e Ignazio sono fidanzati da due anni e l'ex gieffina non ha mai nascosto di sognare una bella famiglia tutta sua.

Intanto i due si preparano alle Feste. Raggiungeranno il Paese sudamericano in cui lei è nata per la prima volta insieme, e lì Ignazio conoscerà alcuni dei parenti della sua compagna, soprattutto la nonna paterna e gli amici d'infanzia. "Con emozione lo porterò nei luoghi dove sono cresciuta: tutto ciò ha contribuito a fare di me la donna che sono", racconta la Rodriguez. E poi prosegue: " Questo viaggio aggiungerà un tassello importante al nostro amore". A questo punto, manca solo un bebè...

