Cecilia Rodriguez compie 30 anni, "festa" in quarantena con Ignazio Moser

Compleanno in quarantena per Cecilia Rodriguez , che si è rifugiata in Trentino con il suo compagno Ignazio Moser . Nella villa di lui trascorrono le giornate in serenità, tra coccole, scherzi e lavori in campagna. Stesso mood anche per il party a due, con la showgirl ai fornelli alle prese con l'arrosto. Forse non sono i festeggiamenti per i suoi 30 anni che aveva sempre sognato, ma la bella argentina non poteva essere più felice di così.

Insieme a Ignazio è al settimo cielo, e sui social Cecilia non perde occasione per ricordarlo. Ringraziando i follower per l'affetto che le hanno dimostrato in questo giorno speciale, scrive: "Uno dei miei tre desideri va a te Nachito, un’altro alla mia famiglia, e l’ultimo a noi universo, mi auguro che tutto si possa sistemare... Nel frattempo, i miei 30 anni sono arrivati, non ho potuto fermarli, ma sono felice davvero, perché se mi guardo indietro, sto diventando la donna che ho sempre voluto essere. Grazie a tutti per tanto amore". Dal canto suo, Moser condivide una foto romantica insieme alla sua Chechu, e la dedica è dolcissima: "Pura vida... Auguri amore mio, sono così orgoglioso della donna che stai diventando!"

La Rodriguez ha condiviso su Instagram i momenti più belli della sua giornata trascorsa a due tra le montagne. Dal brindisi a mezzanotte ai preparativi per il pranzo, fino alla crostata davanti alla tv a fine giornata. Ha postato anche i numerosissimi messaggi di auguri ricevuti da amici e fan. Tra tutti, il più bello è quello della sorella Belen Rodriguez. A corredo di una foto del giorno delle sue nozze con Stefano De Martino, in cui le due sorelle sono insieme sorridenti, ha scritto: "Un’immagine che racconta tante cose, una sorella felice per la tua felicità per esempio, una ragazza legata alla famiglia in modo unico, una ragazza che si preoccupa per il benessere delle persone a lei care, e se non le vede contente soffre, ci sta male, una ragazza buona, con un cuore buono. Cose che potremo dare per scontate se siamo stupidi, cose che sono importanti, cose fondamentali, e io sono così fortunata perché questa persona di cui parlo, si chiama Cecilia ed é mia sorella! Sai quanto ti amo, e quanto sono fiera di te! Tanti auguri chiquitita, oggi fai trenta anni, sei diventata una donna ma resterai per sempre la mia piccola Chechu. Feliz cumpleaños! Tua sorella Belen".

