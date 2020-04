Alessandra Ambrosio, casa dolce casa tra spaghetti al sugo e bikini hot

Fa yoga, cucina spaghetti al pomodoro, prende il sole in giardino, coccola i figli e si dedica al suo amore italiano, Niccolò Oddi. La quarantena di Alessandra Ambrosio è bollente dalla cucina, dove sfodera manicaretti in salsa tricolore al giardino dove si abbandona a sexy costumini.

Sembrano lontanissimi i tempi in cui la modella ballava al carnevale di Rio con le sue mise supersexy. Aveva dato il meglio di sé sfoderando tutto il suo sex appeal in siparietti danzanti con le amiche. Le foto avevano fatto il giro del mondo. Poi l’emergenza è arrivata poco alla volta anche in America. Quindici giorni fa la Ambrosio passeggiava col cane vestita con la tuta e l’aria preoccupata.

Poi il lockdown e i messaggi social che anche Alessandra ha lanciato ai follower ripetendo: “Stiamo in casa”. La sua quarantena è insieme ai due figli Anja, 11 anni, e Noah, 7, avuti dall’ex compagno Jamie Mazur, con il quale s’è lasciata nel marzo 2018 dopo dieci anni di storia, e il fidanzato, l’imprenditore italiano Nicolò Oddi. E proprio lui compare nelle storie social della topmodel. Insieme cucinano spaghetti con salsa di pomodoro e si dedicano a lunghe sessioni di tintarella in giardino. Alessandra mostra scatti piccanti in bikini e i fan apprezzano con una pioggia di like…

