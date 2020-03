Alessandra Ambrosio non rinuncia alla passeggiata quotidiana con il suo fidato amico a quattrozampe e approfitta di una soleggiata giornata a Los Angeles per fare due passi al parco. Tuta e sneakers la modella si destreggia tra prati e strade stando attenta a mantenere una certa distanza di sicurezza. Alessandra vive in America con i figli Anja, 11 anni, e Noah, 7, e il fidanzato, l’imprenditore italiano Nicolò Oddi.

Alessandra Ambrosio a passeggio col cane a Los Angeles IPA 1 di 18 IPA 18 di 18 IPA 18 di 18 IPA 18 di 18 IPA 18 di 18 IPA 18 di 18 IPA 18 di 18 IPA 18 di 18 IPA 18 di 18 IPA 10 di 18 IPA 11 di 18 IPA 12 di 18 IPA 13 di 18 IPA 14 di 18 IPA 15 di 18 IPA 16 di 18 IPA 17 di 18 IPA 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Soltanto poche settimane fa, la top model era stata protagonista di un carnevale brasiliano molto sexy: con le sue mise sensuali aveva regalato siparietti bollenti durante la festa a Rio.

Famosa per essere stata dal 2004 al 2017 una delle testimonial di Victoria's Secret, la Ambrosio frequenta Oddi dall’estate del 2018. La modella 38enne ha avuto due figli dall’ex compagno Jamie Mazur, con il quale s’è lasciata nel marzo 2018 dopo dieci anni di storia. La primogenita Anja ha sfilato la scorsa primavera a Firenze seguendo le orme della madre che la filmava seduta in prima fila.

Leggi anche>La Ferragni contro i runner milanesi: “Ragazzi, ma che problemi avete?”

Oddi, imprenditore di un brand di lusso, prima della Ambrosio ha avuto flirt famosi: al suo fianco sono state paparazzate Elisabetta Canalis, Aida Yespica, Alessia Fabiani, Goga Ashkenazi. Il manager e la modella sono stati avvistati per la prima volta insieme a santa Monica in un locale che piace molto alla Ambrosio. Da allora non si sono più nascosti. Nicolò e Alessandra si dividono tra Milano e Los Angeles e proprio in America si sono ritrovati a dover far fronte all’emergenza coronavirus.

Ti potrebbe interessare: