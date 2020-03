La Ferragni contro i runner milanesi: “Ragazzi, ma che problemi avete?”

"Ragazzi noi fuori da City Life continuiamo a vedere tantissima gente che fa jogging e corre anche in più di una persona. E' una cosa che adesso è vietata ragazzi, non fatelo! Non è proprio il momento di andare a correre ora!" Chiara Ferragni non le manda a dire ai runner che ogni giorno continuano a invadere i parchi milanesi, interpretando in maniera sin troppo elastica le direttive del Consiglio dei Ministri. Dalle sue storie di Instagram l'influencer lancia l'ennesimo appello a tutti i suoi follower, sperando di ottenere lo stesso successo raggiunto dalla sua raccolta fondi.