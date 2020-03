Coronavirus, Chiara Ferragni e Fedez donano 100mila euro

Chiara Ferragni e Fedez scendono in campo in prima persona nella lotta al coronavirus: attraverso una donazione personale di centomila euro, danno il via a una campagna a sostegno della raccolta fondi per la creazione di nuovi posti letto all’interno del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano. "Speriamo che questa nostra iniziativa sensibilizzi le persone in Italia e all’estero, sull’emergenza Coronavirus nella quale siamo tutti coinvolti” spiegano Chiara Ferragni e Fedez.