Dalla Satta ad Afef, tutte postano messaggi d’incoraggiamento: “Forza Milano”

C’è chi fugge e chi vorrebbe essere lì. Non c’è solo chi è scappato a gambe levate dalla zona rossa, al contrario sono tanti che riconoscono a Milano tanto affetto e tanto riconoscimento che ora o sono lì a lottare o se lontani per diverse ragioni, vorrebbero essere lì. Melissa Satta è in Turchia: era partita per andare a trovare il compagno che milita nel Besiktas e si è ritrovata a non poter tornare. Eppure, scrive sempre messaggi social d’incoraggiamento. Così Afef: “Milano I love you”. E Magnini: “Insieme supereremo questo momento”. Wanda Nara: “Milioni di persone hanno l’Italia nel loro cuore”.