Belen provoca sul balcone: guarda che scorci ad alto tasso erotico

Solo scatti pensati e posati sul profilo social di Belen in questa pandemia, ma quando l’obiettivo punta al suo fisico mozzafiato, il siparietto bollente è inevitabile. Indossa un bikini color carne e si aggiusta maliziosamente lo slip con la mano. Il video è bollente e i fan sognano. Del resto, anche Stefano De Martino ha detto che pure i vicini di casa fanno a gara per sbirciarla sul terrazzo!

Il balcone incastonato tra il verde nel cuore di Milano non offre a Belen la possibilità di scattare un mega-shooting in bikini, ma alla showgirl basta poco e con alcuni scorci di pelle nuda riesce a catturare tutti i like. Si muove sinuosa e mostra gli slip e il reggiseno, il ventre piatto, la coscia tonica, il seno perfetto. Ammicca e lascia una scia di sensualità che sconvolge i social.

“Bellissima”, “La donna più bella del mondo”, “Non hai rivali” scrivono. E gli apprezzamenti arrivano anche dal pubblico femminile: “Ci vuoi umiliare tutte?”, “Spiegami il tuo segreto”, “Mentre noi persone normali mangiamo e ci deprimiamo chiuse in casa in quarantena, appari tu così…”.

Il pomeriggio al sole della Rodriguez è un momento hot per i social, ma anche per i vicini di casa. Il marito Stefano De Martino di recente ha detto in tv che si affacciano per vederla in costume. E così se la sorella Cecilia Rodriguez conquista cuoricini con le sue uscite montanare a Trento, Belen si accontenta di un raggio di sole per intrigare i follower. Una gara di sensualità a distanza che le due “combattono” a suon di curve, incastonate nei loro costumi (e pure il business è servito!).

