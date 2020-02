Belen Rodriguez, ultimo tango a Parigi

Cene a base di caviale e champagne, outfit sexy e ricercati, shopping di lusso e soggiorno in un hotel esclusivo: a Parigi Belen Rodriguez si gode la bella vita. Passeggia per le strade della Ville Lumière tra i flash dei fotografi, con un miniabito fucsia, dallo spacco profondo tenuto precariamente a freno da un punto di cucitura. In camera la aspetta un coniglio di peluche con la foto di Stefano De Martino e Santiago che, anche se sono lontani, non l'abbandonano mai.