Belen e Cecilia, cenetta in famiglia con De Martino a capotavola

Cenano, cantano, chiacchierano e si divertono. In casa Rodriguez è una bella serata da trascorrere in famiglia. Veronica Cozzani si mette ai fornelli, aiutata dal marito Gustavo. Gambe sotto il tavolo per Belen, Cecilia e Jeremias. I tre fratelli da tempo non si vedevano insieme. Ci sono anche Ignazio Moser e Stefano De Martino che occupa il posto a capotavola, di fronte a Gustavo. E Santiago viene coccolato dagli zii. Ci sono comunicazioni importanti in vista?