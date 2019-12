Belen Rodriguez nuda dietro il velo, che regalo per De Martino!

Un pacchetto tutto da scartare, con all'interno una sorpresa che lascia a bocca aperta. Belen Rodriguez è un concentrato di sensualità mentre posa completamente nuda, avvolta solo da un intrigante velo rosso. "Avete finito di incartare i regali di Natale? Io mi sono portata avanti!" scherza su Instagram con i follower. Per Stefano De Martino si prospetta un 25 dicembre bollente...

Durante lo shooting ad alto tasso erotico Belen tira fuori tutto il suo sex appeal. Il sottile strato di tulle rivela molto più di quello che nasconde, stuzzicando la curiosità e la fantasia dei fan. La Rodriguez gioca con l'obiettivo, non risparmiando pose provocanti e occhiate maliziose, lasciando vedere ampi scorci sulla sua pelle nuda. Un regalo sexy per i suoi ammiratori, arrivato in anticipo sotto l'albero.

