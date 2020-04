Festa in casa Demartinez, guarda il compleanno a distanza di Santiago

Il piccolo Santiago De Martino ha compiuto 7 anni e, come tanti bambini nati in questo periodo, ha dovuto rinunciare alla sua festa. Non è mancata comunque la torta e nemmeno gli amichetti che in video conferenza gli hanno cantato "Happy Birthday" mentre lui soffiava sulla candelina. Sui social anche mamma Belen Rodriguez e papà Stefano De Martino hanno fatto gli auguri al loro bimbo, con post dolci e pieni d'amore.

"Che la tua vita sia sempre una festa! Te amo cuore mio! Feliz cumpleaños!" ha scritto sui social Belen, condividendo uno scatto del piccolo Santiago che balla felice sotto una pioggia di petali. "Oggi il mio ometto compie 7 anni. Buon compleanno Santi, continua a crescere così piccolo mio, creativo, sensibile ed appassionato. Sono fiero di te. Ti amo tanto, tanto quanto? Come avresti risposto tu qualche anno fa : 'Tutta la Jungla!'", è la dedica scritta da Stefano per celebrare il grande giorno, a corredo di una foto il cui il bimbo sorride felice con in testa un cappello di paglia.

Seduto al tavolo, con una torta con la candelina a forma di 7, il bambino ha festeggiato con gli amichetti, anche se a distanza. Poi ci ha pensato la Rodriguez a dare una tocco di colore alla giornata. Insieme al figlio ha realizzato una sorta di divertente "tutorial di make up": con gli acquerelli i due si sono divertiti a dipingersi la faccia a vicenda. Il piccolo si è tinto tutto il viso di rosso, mentre lei ha lasciato decorarsi le guance con scarabocchi neri. Un compleanno diverso dal solito per Santiago, ma non per questo meno divertente!

