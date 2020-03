La rivelazione di Belen: "All'inizio della mia storia con Stefano imitavo Emma"

Belen e Stefano alle Maldive tra cene romantiche e corpi seminudi al sole Instagram 1 di 23 Instagram 2 di 23 Instagram 3 di 23 Instagram 4 di 23 Instagram 5 di 23 Instagram 6 di 23 Instagram 7 di 23 Instagram 8 di 23 Instagram 9 di 23 Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 Instagram 20 di 23 Instagram 21 di 23 Instagram 22 di 23 Instagram 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Insomma, non basta essere Belen per sentirsi sempre e indiscutibilmente al top. Anche a una donna affascinante e sensuale come lei è capitato di sentirsi non all'altezza. "Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio. Poi è successo quello che è successo. Ci mettiamo insieme e io cantavo a casa, perché lui aveva accanto una cantante bravissima che tra l'altro ascoltavo e stimo tantissimo e io cantavo perché dicevo quella là è forte, io volevo essere brava anche in quel settore. E la copiavo. Quando ti innamori cerchi di emulare i suoi ex", ha confessato.

La Rodriguez ha anche risposto a chi l'ha accusata di aver omologato tutti i suoi ex, portandoli a corrispondere ai canoni di uno stesso prototipo maschile: "No è vero che ho cercato di cambiare i miei fidanzati, erano loro che cercavano di emularsi per affascinarmi!" ha detto con convinzione.

Belen è tornata anche sulla separazione e il successivo riavvicinamento con De Martino: "Io ero arrabbiata. La verità è che molto spesso noi utilizzavamo il tempo dello scambio di Santiago per farci delle chiacchierate e alla faccia di tutti di farci un pranzo insieme. Quando stavo con lui stavo benissimo, poi me ne andavo e le paure mi mangiavano il cervello. Pensavo magari se mollo l’indipendenza che ho acquisito e ritorno dipendente da lui che guaio se poi non va bene. Lui è uno tosto, mi sa tenere testa e non è facile per niente". E riguardo alla possibilità di dare un fratellino a suo figlio ha svelato: "Di sicuro Santiago non rimarrà solo".

