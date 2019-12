Belen in tv: “Prigioniera del mio personaggio... e Cecilia non si sposa”

Vorrebbe essere più spiritosa di come appare ma si sente incastrata in un ruolo definito. Belen Rodriguez si racconta in tv e svela: “Io sono molto più comica di come mi racconto. In realtà sono un po' prigioniera del mio personaggio”. Di Maria De Filippi dice che le ha “insegnato a valutare le persone, per capire dove vogliono andare a parare... E' un'osservatrice pazzesca”. E sulle nozze della sorella Cecilia frena: “Cecilia ancora non è pronta”.