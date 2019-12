Da Belen e Stefano ai Satteng, i ritorni di fiamma del 2019

"Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano", dice la celebre canzone di Antonello Venditti, "Amici mai". Ed è proprio quello che nel 2019 è successo a molte coppie vip che, date ormai per spacciate, hanno deciso di darsi una seconda possibilità. E' il caso di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, di nuovo insieme dopo la separazione nel 2017. Anche Mellissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati a fare coppia fissa dopo alcuni mesi di rottura e, come loro, Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti. Eccoli tutti...