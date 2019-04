Scoccata nella Casa del "GF Vip 3" , la love story tra Jane Alexander ed Elia Fongaro è naufragata poco dopo la fine del reality. L'attrice ha deciso di condividere con i suoi follower gli sviluppi della sua situazione sentimentale, annunciando il riavvicinamento con l'ex Gianmarco Amicarelli . "Nella vita succede che non tutto vada come previsto", ha scritto su Instagram . Chiudendo la lettera social a cuore aperto: "Semplicemente siamo due persone che si stanno ritrovando".

Un post condiviso da Jane Alexander (@jinnyminnypinny) in data: Apr 10, 2019 at 12:01 PDT

L'attrice ha voluto condividere questo momento della sua vita: “Vi ho sempre raccontato tutto, anche le cose più scomode e non ho intenzione di farlo ora". Prima ha messo le mani avanti, tornando sulla storia con Elia: "Io ho creduto molto nella mia storia con Elia ma non siamo riusciti a portarla avanti".



Poi ha voluto raccontare cosa le è successo: "Sistemando casa sono dovuta andare da Gianmarco. Abbiamo parlato, siamo stati insieme per ore e ci siamo chiariti su un sacco di cose. Ci siamo abbracciati e ci siamo baciati e sì: forse la minestra riscaldata non sarà buona, ma la ribollita cavolo se è buona. E non sarà né la prima né l’ultima donna che si rimette con il suo ex".