L'ex di Jane Alexander: "Se vuoi tornare da me la porta è aperta"

Gianmarco Amicarelli , l'ex fidanzato di Jane Alexander , spera ancora in una riconciliazione con l'attrice. "Io, onestamente, non credo che Jane possa tornare sui suoi passi - dice in una intervista a " Spy " in edicola da venerdì 22 febbraio - ma se lo facesse beh, io la porta non la chiudo, vedremo quel che succederà".

Amicarelli, lasciato da Jane nel corso dell'ultimo Grande Fratello Vip proprio per Fongaro, ha commentato il post che la sua ex ha fatto nei giorni scorsi per annunciare la fine della sua breve relazione con Elia. "Chiudere una porta dopo due anni intensi come quelli che abbiamo vissuto noi non è facile come si può pensare - spiega Amicarelli che con la Alexander era a un passo dalla nozze -. Poi laddove Jane tornasse non è detto che torni tutto com'era, anche se nell'ultimo periodo ho imparato a dare un certo peso alla regola del 'mai dire mai'".



Le speranze di Amicarelli sono legate anche al fatto che i rapporti tra i due in realtà non si sono mai interrotti. "Mentirei se dicessi che Jane e io non ci siamo più sentiti - conferma -. È capitato ogni tanto di scambiarci dei messaggi".