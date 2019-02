Jane Alexander dice addio ad Elia Fongaro: si è rotta la coppia del "GFVip"

"Per profondi contrasti caratteriali e per totale diversità nel concetto stesso di amore e di coppia". Con questa motivazione Jane Alexander ha annunciato su Instagram, "con profondo rammarico", la fine della relazione con Elia Fongaro, nata nella casa dell'ultimo "Grande Fratello Vip". "Nella speranza che possiate capire la mia profonda tristezza, vi abbraccio, e mi prendo un po' di tempo per me", ha scritto l’attrice a commento di un tenero scatto dei due.