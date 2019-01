Elisa Scheffler torna a parlare del suo ex fidanzato, il velino Elia Fongaro finito al centro della cronaca rosa per la storia d’amore nata all’interno del "Grande Fratello Vip" con l’attrice Jane Alexander. "Ci siamo rivisti e baciati anche dopo il Gf", confessa la modella ospite a "Pomeriggio Cinque".



mmediata la reazione dei presenti tra cui Riccardo Signoretti e Roger Garth secondo cui le scappatelle del velino sono in realtà numerose. Poi alla domanda diretta di Barbara D’Urso, se siano stati o meno insieme, la Scheffler risponde con serenità: "Sono stata molto elegante, senza andare nel dettaglio, ma se ho detto delle cose è ovvio che siano vere. Sono stanca di questi uomini che tengono i piedi in due scarpe, è giusto che la gente sappia". Infine il messaggio e l'avvertimento diretto a Jane Alexander: "La farà soffrire".