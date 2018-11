Obbligo o Verità: Elia Fongaro si rivolge al fidanzato di Jane, Maria Monsè si rifiuta di parlare della Marchesa

Il modello ed ex velino Elia Fongaro e la conduttrice esperta di salotti televisivi, Maria Monsè, si sono sottoposti al format “Obbligo o Verità”. Mentre Elia ha rivelato di aver guardato Elisa di Riva Ombrosa e di essere un grande fan delle “marchese”, Maria alla seconda domanda sulla Marchesa D’Aragona si è rifiutata di parlare ancora di lei: “Leggo che c’è il nome di una nullità, quindi sinceramente ha già avuto abbastanza grazie a me”.



Ma il gioco è spietato, per questo a Fongaro è stato chiesto di rivolgersi a Gianmarco, fidanzato di Jane Alexander: “Si è comportato da signore, è una persona per bene sicuramente. Mi dispiace e non avrei mai voluto trovarmi in questa situazione, ma purtroppo ci sono cose che non si riescono a controllare”. Ovviamente, non sono mancati gli obblighi più divertenti, come lo spot di uno snack orientale recitato in un falso cinese, oppure la lettura dell’Infinito di Leopardi con la bocca sporca di cioccolata.