La Marchesa a Obbligo o Verità: "Non perderei il mio titolo nemmeno per una notte con Walter Nudo"

"Ne vedrete e ne sentirete delle belle, anzi... bellissime" Esordisce in questo modo la Marchesa D'Aragona, protagonista della nuova puntata del format "Obbligo o Verità" che mette alla prova o concorrenti eliminati dalla casa del Grande Fratello Vip. Dagli aggettivi utilizzati per descrivere la "nemica" Patrizia De Blanck allo stile che la accomuna alla Regina Elisabetta, Daniela Del Secco si è sottoposta a tutte le prove, mantenendo ovviamente il suo inimitabile stile. Tra le varie domande non sono mancati i riferimenti a Walter Nudo, con il quale sembrava aver instaurato un particolare feeling nella casa più spiata d'Italia: "Mi spiace per lui, ma non perderei il titolo di Marchesa per una notte con Walter".