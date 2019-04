Belen e Stefano De Martino, baci al balcone a Napoli

Si baciano sul balcone come due piccioncini. Davanti il mare. In un bed & breakfast dalla vista mozzafiato. Ricomincia da Napoli la storia d'amore tra Belen e Stefano De Martino . Fino a poco tempo fa andavano cauti nel parlare di “ritorno di fiamma”, ma le foto pubblicate dal settimanale Chi sembrano parlare chiaro. Ancora una volta i due ex sono stati sorpresi a baciarsi con passione.

Hanno trascorso il fine settimana insieme con Santiago. La Rodriguez e il figlio hanno assistito alle prove del programma condotto da papà, poi via per i vicoli della città come una coppia qualunque. Hanno alloggiato in un B&B, hanno pranzato e cenato in locali tipici, ma senza dare troppo nell'occhio. Eppure la loro intesa l'hanno notata tutti quelli che li hanno incontrati. Le fedi sono ricomparse sulle dita dei due e la passione li ha travolti ancora una volta. “Non saprei definire la mia situazione sentimentale, ma sono felicissima” aveva dichiarato Belen. “Quando torneremo insieme non ci nasconderemo” aveva promesso il ballerino. Detto fatto.