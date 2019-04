Belen e De Martino, weekend romantico a Napoli

Weekend in famiglia a Napoli per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia è tornata insieme e non ne fa più mistero, tanto che la showgirl ha rimesso al dito la fede nuziale. La Rodriguez ha fatto una sorpresa al ballerino portando il figlio Santiago alle prove del programma condotto da Stefano. Poi insieme sono andati a Napoli dove sono stati pizzicati (anche con foto social) in un ristorante. E si moltiplicano avvistamenti della coppia tra coccole e baci appassionati. Del resto Belen nel salotto di Silvia Toffanin la scorsa settimana aveva detto: “Non so se definirmi sposata, divorziata o fidanzata” ammettendo di fatto il ritorno con l'ex marito...