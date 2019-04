Aggredirono due fotografi a Ponza, a processo Belen e l'ex De Martino

Belen Rodriguez e il suo ex marito Stefano De Martino rischiano fino a tre anni di carcere per una presunta aggressione compiuta nel 2012 a Ponza (Latina) ai danni dei fotografi Mattia Brandi e Stefano Meloni. La showgirl e il ballerino sono stati rinviati a giudizio con le accuse di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e lesioni non gravi. I testi del processo saranno ascoltati per la prima volta il prossimo 13 maggio in tribunale a Latina.