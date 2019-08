Bianca Guaccero, ritorno di fiamma con Nicola Ventola

Si sono conosciuti da adolescenti, hanno frequentato lo stesso liceo e ora si sono ritrovati in vacanza più vicini che mai. Bianca Guaccero e Nicola Ventola sono stati pizzicati dal settimanale Chi in Puglia, terra natale di entrambi. La conduttrice tv e l'ex calciatore hanno fatto coppia fissa per diverso tempo prima che le loro strade si dividessero. Poi lei si è sposata con il regista Dario Acocella, da cui ha avuto Alice, mentre Ventola ha avuto Kelian dalla modella Kartika Luyet. Sui social non si sono mai persi di vista tra like e scambi di cuore, ma ora pare che tra i due ci possa essere un vero e proprio ritorno di fiamma...