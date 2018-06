Bianca Guaccero, dopo la separazione è più sexy che mai

Bianca ha ritrovato una forma fisica perfetta: "Mi alleno due, tre volte a settimana". La Guaccero parla anche del momento difficile che ha vissuto: "Non sono una donna che si innamora facilmente. Fosse stato per me con Dario non sarebbe mai finita. Ma non voglio accusare nessuno, spesso nelle coppie emergono disagi e i legami si logorano. Siamo in buoni rapporti, siamo due genitori che vogliono il bene della figlia". L'attrice è single. "Sono sola e mi godo mia figlia e il lavoro".