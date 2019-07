Melissa Satta conferma il ritorno di fiamma con Boateng

Erano giorni che Melissa Satta e Kevin Prince Boateng lanciavano via social segnali di riavvicinamento: foto di famiglia, appuntamenti serali e allenamento insieme. Ora, per togliere ogni dubbio a chi pensava che si trattasse solo di una ricerca di sintonia per il bene del piccolo Maddox , la showgirl ha condiviso l'immagine di un enorme mazzo di rose con il cuore pulsante del suo Prince. I "Satteng" sono tornati insieme quindi, e si amano più che mai.

Quando si sono detti addio lo scorso inverno, in pochi avrebbero scommesso in un ritorno di fiamma. Gli scatti di coppia che hanno iniziato a spuntare su Instagram hanno lasciato a bocca aperta i fan che facevano il tifo per loro. Giornate in spiaggia insieme al figlio e corse al parco in coppia, ma non solo. "Appuntamento con questo qui", ha scritto la Satta pubblicando una foto con il calciatore, "Le mie scimmiette" ha scritto Boateng postando un'immagine di Melissa e del bambino. La conferma, poi, è arrivata sempre via social: un tripudio di rose rosse dal significato inequivocabile e un cuore che batte pieno d'amore. Proprio come il loro.