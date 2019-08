Tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto è riesploso l'amore

Si erano lasciati improvvisamente (a causa di un tradimento, sembra) e Paola Di Benedetto aveva giurato di non volerne più sapere. Federico Rossi non si è dato per vinto, e ha giocato tutte le sue carte per riconquistare il cuore dell'amata. A quanto pare aveva un asso nella manica, visto che la bella influencer alla fine ha ceduto al corteggiamento serrato. Non ci sono stati annunci ufficiali, ma le foto social non lasciano spazio a dubbi.