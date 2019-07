Amore al capolinea per Paola Di Benedetto e Federico Rossi

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. Come un fulmine a ciel sereno è arrivata via Instagram la notizia che ha fatto restare a bocca aperta i fan della coppia, abituati a vederli sui social sempre complici e sorridenti. E' stata l'ex naufraga ad annunciarlo con un post in cui, pur non spiegando i motivi che l'hanno portata a prendere la decisione, fa riferimento a "mancanze di rispetto".

Fino a poco prima condividevano foto di abbracci e coccole piccanti, si facevano vedere innamorati e si scambiavano commenti ironici. Tutto sembrava andare per il meglio tra loro, ma all'improvviso è finito tutto. Una decisione repentina, visto che fino a qualche ora prima di comunicare la rottura, la Di Benedetto commentava scherzosa le foto di Rossi. "La mia storia con Federico si è conclusa" ha scritto Paola su Instagram. "Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma, quando vedo mancare il rispetto, non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla" ha scritto, facendo sospettare molti dei suoi follower di aver scoperto un tradimento. E ha concluso: "Il mio pensiero, adesso, come potete immaginare, è curare la mia mente ed il mio corpo che, come alcuni di voi hanno visto, è un po' mutato negli ultimi tempi. Vi chiedo soltanto di comprendere il momento molto delicato, almeno per me, e di rispettare questo periodo." Poco tempo fa la coppia era stata protagonista di un'altra crisi, annunciata via social e poi subito rientrata. Anche stavolta sarà solo un breve allontanamento o il sipario è calato per sempre sul loro amore?