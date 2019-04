Paola Di Benedetto, doccia "bollente" alle Maldive

Con il fisico esplosivo messo in risalto da un bikini arancione, Paola Di Benedetto regala scatti mozzafiato mentre si rinfresca con una doccia... bollente! L'ex naufraga trascorre qualche giorno di vacanza alle Maldive con il suo compagno Federico Rossi, dal quale ormai è inseparabile. Tra video sexy in costume e pose romantiche al tramonto, per i fan lo spettacolo è garantito.