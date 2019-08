Paola Di Benedetto fa ingelosire il suo ex con Damante

Lei, lui, l'altro. Protagonisti di questo triangolo amoroso che accende il gossip estivo sono Paola Di Benedetto, Andrea Damante e Federico Rossi . Il settimanale Spy ha pizzicato insieme la procace influencer e il dj ed ex tronista e, assicura, tra i due ci sarebbe un'intesa speciale. La cosa, però, non va giù al cantante del duo Benji&Fede, che pare sia volato a Ibiza con il preciso intento di riconquistare il cuore della sua ex.

Federico e Paola stavano insieme fino a qualche settimana fa fino a quando, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la rottura. Il motivo, pare, un flirt di Rossi con Emma Muscat. Messa la parola fine alla loro relazione, la Di Benedetto si sta godendo un'estate da single a base di divertimento e viaggi con le amiche. Proprio durante una vacanza nella Isla Blanca ha conosciuto Damante e tra i due è nata subito una simpatia speciale.



La voce è arrivata alle orecchie di Fede che, riporta Spy, è volato subito sull'isola per cercare di rinconquistare la sua ex. Ci sarà riuscito? Quello che è certo è che l'ultima notte l'hanno passata insieme in dicoteca, come provano le storie che hanno postato su Instagram...