Tra Belen e Stefano De Martino tira aria di crisi: lui è a Napoli lei a Milano

Lui a Napoli per lavoro, lei a Milano con la famiglia. Tra Belen e Stefano De Martino non tira una buona aria. A rivelarlo è il settimanale Chi, che preannuncia una nuova crisi tra la showgirl e l’ex ballerino ora conduttore in ascesa. Complici la quarantena e il lavoro di lui, i due sembrano essersi ancora una volta allontanati, anche se sui social continuano a seguirsi...

Dopo essere tornati insieme e aver creduto a quel “per sempre” che si sono giurati con il matrimonio quindi, Belen e Stefano starebbero vivendo un altro momento difficile. A giocare un ruolo determinante nella presunta crisi sarebbero stati la quarantena, che ha esasperato ogni minima divergenza, e il lavoro dell'ex ballerino, che lo ha portato a Napoli. E così la coppia si è nuovamente allontanata.

Stando al settimanale Chi tutte quelle voci e quegli indizi che sembravano chiacchiericcio del web, e cioè la mancanza di foto insieme o dediche su Instagram, erano la spia di una crisi che, per quanto imprevedibile nei suoi sviluppi, è evidente e non si poteva nascondere. Eppure i due non si perdono di vista e continuano a seguirsi sui social...

Belen è a Milano con Santiago e con i suoi genitori, che vivono nello stesso palazzo, Stefano è a Napoli, dove sta per girare le nuove puntate di Made in Sud. E così ha giustificato la sua assenza da casa come un periodo di quarantena prima di riprendere il proprio lavoro.

Belen a Milano intanto si "consola" con gli amici e la famiglia. Come sempre il fratello Jeremias è quello che le sta più vicino, soprattutto dopo che la sorella Cecilia è ormai felicemente legata a Ignazio Moser.

Belen Rodriguez in bikini fa sognare i follower 1 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Infatti, come documenta Chi alla sera Jeremias porta Belen al ristorante con alcuni amici. E qui accade un fatto sorprendente: verso la mezzanotte, arriva di nascosto, entrando da una porta laterale, Andrea Iannone. Il quale, pare, dopo aver saputo dove si trovasse Belen, ha voluto raggiungerla. Il pilota di MotoGp, reduce dalla delusione per la fine della relazione con Giulia De Lellis e con un flirt ventilato con Cristina Buccino, ha voluto rivedere la sua ex. I due però hanno lasciato il ristorante in tempi diversi: Belen sempre con Jeremias, Iannone con un amico.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI