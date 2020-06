Belen senza tregua, ecco un altro shooting a luci rosse

Nel mirino del gossip per la crisi con Stefano De Martino, Belen pare inarrestabile: uno shooting dopo l’altro, cene, piscina, vacanze in famiglia in un susseguirsi di scatti bollenti per i social. I follower restano incantanti davanti a tanta bellezza e i motivi di rottura con l’ex ballerino sono solo chiacchiere. La showgirl mostra sorrisi e sguardi languidi e non replica alle pagine rosa. De Martino si è imposto il silenzio sulla vita sentimentale e ci riesce alla grande.

Prima in lingerie, dopo in costume, poi in abiti sexy poco importa. La sensualità di Belen è infinita. Buca l’obiettivo e lei lo sa: si muove sinuosa mostrando uno stacco di coscia da lasciare senza fiato, ancheggia, si gira e rigira regalando scorci di décolleté e pelle nuda. E così mentre si riempiono pagine sui motivi della rottura con Stefano (c’è chi dice a causa della famiglia ingombrante dei Rodriguez, chi parla di tradimenti, chi suggerisce il modo così diverso di vivere la propria vita), Belen volta le spalle e posta video e scatti seducenti.

Il set è tutto per lei e lei da vera regina del palcoscenico gestisce tempi e modi per sedurre. Tacchi vertiginosi, gambe lunghissime e un fisico sempre più perfetto si muove tra luci e inquadrature. I follower pendono dai suoi scatti in un alternarsi di emozioni. Sfoglia la gallery e scopri l’ultimo capitolo dell’album hot della Rodriguez…

