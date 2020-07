Belen e Nina Moric a Capri, abbracci tra ex rivali

Sono state nemiche giurate per anni, si sono contese Fabrizio Corona e per l’ex re dei paparazzi si sono sfidate in tribunale più volte. Ora è tutta acqua passata e Belen Rodriguez e Nina Moric possono voltare le spalle ai dissapori. A Capri non solo si sono incrociate, ma hanno anche ballato e cantato insieme, finendo per scambiarsi un abbraccio storico.

La Rodriguez è arrivata in Costiera Amalfitana per festeggiare il compleanno dell’imprenditore Gianmaria Antinolfi, con cui si vocifera ci sia una storia, a Napoli è comparsa anche Nina Moric. Le due ex rivali si sono ritrovate alla taverna Anema e Core per una serata divertente tra canti e balli, a cui nessuna delle due si è sottratta. Anzi le due ex di Corona si sono anche abbracciate. Nina ha ripostato foto e video della serata, tra cui uno con un messaggio a Belen: “Sei meravigliosa…”. Pace fatta insomma.

Intanto, Belen ha rischiato di incontrare anche Stefano De Martino che si trova a Napoli. Entrambi in barca ed entrambi a fotografare il chiaro di luna, ma con una luce decisamente diversa. L’ex ballerino nel weekend ha smentito le voci di un flirt con Alessia Marcuzzi sottolineando ancora una volta quanto ci tenga al silenzio sulla sua vita sentimentale. La Rodriguez, invece, non ha detto nulla. Per ora.

