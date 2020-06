Bikini da urlo e seno in fuga, è gara tra Belen e Cecilia

L’una in una grande villa vista mare con il figlio e gli amici, l’altra in Versilia con il fidanzato. Belen e Cecilia sono in vacanza e si godono sole e spiaggia tra bikini mozzafiato e scorci di seno in fuga. Una Rodriguez mostra un sideboob da urlo grazie a un abito bianco indossato per la cena a lume di candela, l’altra regala un underboob paradisiaco mentre si scatta un selfie allo specchio.

E se i siparietti a luci rosse non mancano su entrambi i profili, l’album delle vacanze è molto hot per tutte e due. Belen posa come una dea sfiorando l’acqua della piscina o lasciando intravedere il panorama marino. E’ in vacanza con alcuni amici e il figlio Santiago, ma tra coccole da mamma, baci appassionati sulla bocca del bambino e mise provocanti, è un crescendo di sensualità. In un altro mare si tuffa Stefano De Martino che invece posta foto al largo da solo.

Belen e Cecilia dopo tre mesi finalmente insieme a consolarsi



In Versilia, invece, se la spassano Cecilia e Ignazio Moser. Alla sera gran divertimento con gli amici, tra cui anche Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, mentre di giorno lunghe sessioni di sole in spiaggia e passeggiate in bici sul lungo mare del Forte. I bikini della piccola delle Rodriguez sono sexy e le pose intriganti, tanto che il fidanzato non riesci a resisterle. Sfoglia la gallery e guarda che gara di sex appeal tra le due sorelle…





