Belen e Cecilia dopo tre mesi finalmente insieme a consolarsi

Di nuovo insieme, finalmente. Dopo tre mesi a distanza, una a Milano e l'altra in Trentino, le sorelle Cecilia e Belen Rodriguez si ritrovano più unite e affiatate che mai. Insieme posano per uno scatto social, strette in un tenero abbraccio. La più grande delle due sta attraversando un periodo difficile dal punto di vista sentimentale, di nuovo lontana dal marito Stefano De Martino . L'altra è reduce da una sorta di luna di miele con Ignazio Moser .

Il fatto che siano vicine e complici è risaputo. Sempre una accanto all'altra, sempre pronte a sostenersi e aiutarsi. Sono entrambe showgirl, ma giurano che tra loro non ci sia rivalità. Sono anche socie in affari con un brand di costumi da bagno. Più unite di così non si può, e deve essere stata dura per loro attraversare il periodo della quarantena senza potersi abbracciare.

Belen sta passando momenti dolorosi. Il ritorno di fiamma con De Martino sembra essersi già spento. Lui è a Napoli, ufficialmente per motivi di lavoro, ma è evidente che tra i due non ci sia più sintonia. La Rodriguez è a Milano con il figlio Santiago: si fa consolare dagli amici e si dedica al lavoro prestandosi a shooting bollenti.

Cecilia invece è appena ritornata dal Trentino, dove ha trascorso giorni meravigliosi con Ignazio. Di sicuro l'isolamento ha fatto bene alla coppia, più forte e innamorata che mai. Immersa tra boschi e vigne, la Rodriguez ha assaporato la vita da contadinella. Non si è tirata indietro dai lavori faticosi, ha cucinato, passeggiato in montagna... e ha mostrato un lato di sé più semplice e genuino.

Ritrovarsi così, dopo tanto tempo lontane una dall'altra, per le sorelle ha un sapore dolce. Attraversano due momenti opposti della loro vita sentimentale, ma sanno sempre dare coraggio l'una all'altra. Si abbracciano come bambine, con Belen che appoggia la testa sulle spalle di Cecilia e lei che stringe un orsacchiotto di peluche, sul viso un'espressione sognante. "Tu lo sai..." scrive la compagna di Moser a corredo della foto. Chissà che non nasconda un dolce segreto...

