“La contadinella più bella” scrive Ignazio Moser postando uno scatto della fidanzata. In queste settimane di lockdown, Cecilia Rodriguez a Trento si è dimostrata una compagna perfetta. Capace di districarsi nelle faccende domestiche, cuoca provetta tra i fornelli, sensuale e conturbante in bikini sul balcone, imbattibile col ferro da stiro, abile perfino a spaccare la legna, la sorella di Belen ogni giorno è una bella… scoperta!

Cecilia Rodriguez, che bella contadinella per Ignazio Tgcom24 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Maglia a costine arancione, salopette lunga fino ai piedi e stivali col pelo. Cecilia sceglie un look country per la sua giornata in montagna. Prima la spesa, poi il taglio degli alberi e infine una maschera rilassante dopo tante ore fuori all’aria aperta.

Tiene incollati i follower ai social in attesa di vederla in siparietti divertenti con la motosega intenta a tagliare alberi o perdersi tra le vigne con il suo cagnolino. Mixa momenti di beauty routine, alla spesa, al relax in giardino, agli impegni di casa. Sempre diversa, la Rodriguez ha dimostrato di sapersi adattare in ogni situazione.

Leggi anche>Cecilia e Ignazio: “Stiamo cercando un figlio”

Non ci ha messo molto a scendere dai tacchi e ad abituarsi agli stivali da contadinella, anzi ha saputo dare il suo tocco di semplicità, entusiasmo e simpatia anche sui monti, lontano dalla mondanità e dai lustrini. Ignazio Moser, che già prima non aveva dubbi di aver trovato la donna della sua vita, ne ha avuto riprova in questo periodo di isolamento.



A lei manca la famiglia, il nipotino Santiago, Belen, Jeremias, mamma e papà, ma Ignazio sa colmare anche le assenze. In questa quarantena avranno pensato anche alle nozze, ma hanno sicuramente più volte ripetuto di essere pronti a metter su famiglia.

Ti potrebbe interessare: