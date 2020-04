Cecilia e Ignazio: “Stiamo cercando un figlio”

Lava, stira, cucina, spacca la legna, prende il sole in bikini bollente e sogna una famiglia con Ignazio Moser. La quarantena di Cecilia Rodriguez a Trento potrebbe portare presto una cicogna. Almeno stando ai progetti della coppia, che in isolamento tra i vigneti ha riscoperto la voglia di un bebè.

“La mia vita con Ignazio è cambiata e stare qui nel suo mondo, con la sua famiglia, mi piace. Abbiamo fermato il tempo…” spiega la sorella di Belen al settimanale Chi. “Mi mancava molto questo tipo di vita – aggiunge Moser – Non rinnego la mia vita di città, ma mi piacerebbe conservare un equilibrio fra le due dimensioni”.

“Non so voi ma in questi giorni sto riscoprendo casa mia, sono tornato a fare un sacco di cose che purtroppo avevo abbandonato e che in qualche modo mi hanno fatto ritornare ai giorni felici della mia infanzia” scrive Ignazio mentre fotografa Cecilia nei suoi siparietti “contadini”.

“Non ho mai nascosto il desiderio di diventare mamma giovane ma ho trovato la persona per la vita, non sono mai stata così certa di questo. Mi piacerebbe che mio figlio crescesse qui, in campagna, perché vedo come crescono felici i nipoti di Ignazio e come è felice Santiago quando è qui” continua Cecilia.

E di nozze se ne parla? “Io e Cecilia stiamo insieme da quasi tre anni, lei ha 30 anni e io ne ho 27, abbiamo una stabilità economica, stiamo bene e in questi giorni ancora meglio, ovvio che il pensiero ci sia: non chiedetemi una data, ma è un progetto che stiamo maturando. Piacerebbe anche a me che nostro figlio crescesse qui i primi anni perché c’è un contatto umano che serve a costruire le basi”. Anche per Cecilia la priorità non è il matrimonio, ma un figlio sì: “Noi viviamo insieme, abbiamo una casa e un figlio è nei nostri desideri” dice.

