Dayane Mello scatenata in topless e lato B in mostra Instagram 1 di 41 Instagram 2 di 41 Instagram 3 di 41 Instagram 4 di 41 Instagram 41 di 41 Instagram 41 di 41 Instagram 41 di 41 Instagram 41 di 41 Instagram 41 di 41 Instagram 10 di 41 Instagram 11 di 41 Instagram 12 di 41 Instagram 13 di 41 Instagram 14 di 41 Instagram 15 di 41 Instagram 16 di 41 Instagram 17 di 41 Instagram 18 di 41 Instagram 19 di 41 Instagram 20 di 41 Instagram 21 di 41 Instagram 22 di 41 Instagram 23 di 41 Instagram 24 di 41 Instagram 25 di 41 Instagram 26 di 41 Instagram 27 di 41 Instagram 28 di 41 Instagram 29 di 41 Instagram 30 di 41 Instagram 31 di 41 Instagram 32 di 41 Instagram 33 di 41 Instagram 34 di 41 Instagram 35 di 41 Instagram 36 di 41 Instagram 37 di 41 Instagram 38 di 41 Instagram 39 di 41 Instagram 40 di 41 Instagram 41 di 41 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Dayane Mello sex bomb, che scollatura esagerata!

Praticamente nude, fatta eccezione per l'intimo stringatissimo che nasconde solo l'indispensabile, Dayane ed Helena posano disinibite e sfrontate per un provocante video social. Guardano l'obiettivo con espressioni languide e ammalianti, si toccano i capelli bagnati, lasciano che la loro pelle nuda si sfiori e scelgono pose studiate per esaltare ogni loro curva, in un crescendo di sensualità che manda in tilt i fan. "Così è troppo!", "Che spettacolo", "Siete stupende", "Così non vale", scrivono in tanti.

LEGGI ANCHE >Dayane Mello, amore a gonfie vele con Carlo Beretta!

Ha un corpo strepitoso e lo sa, e non esita a mostrarlo. Sulla sua pagina Instagram, la Mello è solita deliziare gli ammiratori con i suoi scatti roventi in bikini, in intimo, con abiti attillatissimi e rivelatori o senza nulla addosso. Dopo aver conquistato il pubblico italiano con l'esperienza dell'"Isola dei Famosi", ha partecipato a "Pechino Express", dove si è classificata terza in coppia con la modella Ema Kovac. Dayane è mamma di una bambina, Sofia, avuta dall'ex compagno Stefano Sala.

Potrebbe interessarti anche: